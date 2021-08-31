الأول من نوعه في إفريقيا.. رئيس الوزراء المصري يحضر افتتاح مخزن شركة "أمازون" بالشرقية (فيديو)

حضر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء الثلاثاء افتتاح مخزن شركة "أمازون" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وحضر الافتتاح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ووزيرة التجارة والصناعة نيڨين جامع ونائب رئيس شركة "أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رونالدو مشحور.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات، مضيفا أن السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال ونحن نرحب بهم.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في تحقيق التنمية، مؤكدا أنهم كحكومة يبذلون قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين.

وأوضح رونالدو مشحور نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المستودع الذي تم تجديده يقع على مساحة 28 ألف متر مربع ويعد جزءا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه نوه نائب رئيس الشركة إلى أن "أمازون" تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى مصر، علما أن السوق المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث استثمارات "أمازون" في القارة الإفريقية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية