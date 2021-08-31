أوكرانيا توقع مذكرة مع شركة أمريكية لبناء مفاعلات نووية بقيمة 30 مليار دولار

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توقيع بلاده مذكرة مع شركة Westinghouse Electric الأمريكية لبناء مفاعل جديد بمحطة "خملنيتسكايا" الكهرذرية.

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وقال زيلينسكي في تغريدة على "تويتر" إنه يرحب بتوقيع المذكرة بين الشركة الوطنية لتوليد الطاقة "إنيرغو آتوم" والشركة الأمريكية حول بناء مفاعل لمحطة "خميلنيتسكايا" كمشروع نموذجي، وأربعة مفاعلات إضافية في المستقبل باستخدام التكنولوجيا المماثلة.

وذكر الرئيس الأوكراني أن قيمة المشروع الإجمالية تبلغ 30 مليار دولار.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة الأكرانية للطاقة عن نقص حاد في مخزون الفحم في المحطات الوطنية لتوليد الكهرباء.

المصدر: RT