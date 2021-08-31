عُمان تحظر الدخول إليها من جميع بلدان العالم باستثناء متلقي لقاح كورونا

أكدت سلطنة عمان أنها "لن تسمح إلا للمسافرين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أراضيها"، لافتة إلى أن القرار سيسري على جميع البلدان دون استثناء".

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وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، أكدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على أن "قرار اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم، وفق الضوابط الموضوعة".

وأضاف البيان: "ستتابع اللجنة العليا مستجدات الوضع الوبائي في كل الدول وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المستجدات".

المصدر: RT