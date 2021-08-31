"إيني" الإيطالية تكشف عن حجم الاستثمارات التي ضختها في دول الخليج

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن الإمارات، مثل دول الخليج بأكملها تعتبر "منطقة استراتيجية لـ "إيني" التي تقوم بالعديد من الاستثمارات هناك.

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وأضاف مخاطبا، اليوم الثلاثاء، منتدى "الطاقة الجميلة لإيطاليا" المنعقد بمقر مجموعة "آدنكرونوس" الإعلامية بالعاصمة روما، أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى "حوالي 20 مليار دولار على مدى الـ 5-6 سنوات المقبلة" في ظل "الالتزام بتحول الطاقة".

ولفت الرئيس التفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي، إلى أن "الإمارات تستثمر بكثافة في الانتقال والتحول الطاقوي: من الطاقة الشمسية إلى تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون، وأيضا في الصناعات الكيميائية الدائرية والتكرير".

المصدر: وكالة آكي