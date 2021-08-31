الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعود إلى دمشق

اختتم أمس المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مدينة الغردقة المصرية بمشاركة أساسية لوفد سوري وبحضور وفود من مختلف المنظمات النقابية العربية.

وتقرر خلال المؤتمر نقل مقر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى دمشق. وتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب هيئة المؤتمر، وقرار اعتماد العضوية، وتشكيل اللجنة التنظيمية، وتشكيل لجنة الصياغة.

وتم خلال المؤتمر تكريم الأمين العام السابق للاتحاد غسان غصن، وانتخاب أمين عام جديد لخمس سنوات مقبلة، بفوز جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا.

كذلك تضمن المؤتمر التصديق على قرارات دورات المجلس المركزي العادية والطارئة للدورة الدستورية النقابية بين المؤتمرين العامين الثالث عشر والرابع عشر، إضافة إلى تقرير نشاط الأمانة العامة لسنة 2020-2021.

وأكد القادري أهمية انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الاستثنائية، على مختلف الصعد، مشددا على أهمية تعزيز الدور التاريخي العروبي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

المصدر: الوطن