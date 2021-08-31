التضخم في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى في 10 أعوام

ارتفع التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه وهو ما يشكل تحديا لنظرة البنك المركزي الأوروبي.

وزادت أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء في منطقة اليورو وعددها 19 بنسبة ثلاثة بالمئة هذا الشهر مقارنة مع زيادة 2.2 بالمئة في يوليو 2021، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات بزيادة نسبتها 2.7 بالمئة ويبتعد كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي بمعدل تضخم عند اثنين بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضا، كما كانت هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية.

ومع توقعات باقتراب التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأكبر منتقد للمركزي الأوروبي، من خمسة بالمئة في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يتعرض البنك لضغوط متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة.

ويجتمع المركزي الأوروبي في التاسع من سبتمبر 2021، ومن المنتظر أن يتخذ قرارا بشأن وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.

المصدر: رويترز