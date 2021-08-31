سهم "أبل" وقيمتها السوقية يسجلان مستويات تاريخية

ارتفع سهم الشركة الأمريكية "أبل" أمس الاثنين بنحو ملحوظ وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وكذلك صعدت القيمة السوقية للشركة الأمريكية.

وأغلق سهم شركة "أبل" تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع نسبته 3.04% عند 153.12 دولار، ويعد هذا المستوى الأعلى في التاريخ.

وفي ظل ذلك تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أبل" لأول مرة مستوى 2.5 تريليون دولار، حيث صعدت القيمة السوقية إلى مستوى 2.531 تريليون دولار.

وبذلك أصبحت "أبل" أول شركة في الولايات المتحدة وأول شركة بين ما يسمى "نادي التريليونات" التي تتجاوز هذا المستوى، الآن القيمة السوقية لشركة "أرامكو" أعلى من شركة "أبل"، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة السعودية مستوى 7.01 تريليون دولار.

ويضم "نادي التريليونات" شركة "مايكروسوفت" برأسمال قدره 2.281 تريليون دولار و"أمازون" (1.733 تريليون دولار)، "ألفابت" (1.934 تريليون دولار)، و"فيسبوك" (1.073 تريليون دولار).

المصدر: أر بي كا