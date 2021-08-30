مصر.. الإحصاء تحدد زيادة ضخمة في عدد السكان خلال 9 أشهر وتكشف كيف ينفقون 31% من دخلهم

كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر خيري بركات، أن عدد المصريين زاد في الداخل بمليون طفل خلال 9 شهور، موضحا أنه رقم كبير.

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وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأسرة المصرية متوسط صرفها في الشهر 5000 جنيه، لافتا إلى أن الجهاز يوفر قاعدة بيانات تعكس أنماط الأنفاق داخل الأسرة وحجم الإنفاق المختلفة لمعرفة مؤشرات الفقر، وأن مؤشر الفقر في عام 2019/2020 وصل إلى نسبة 29.7% بعد أن كان في عام 2017/2018 32.3% إذ انخفض المؤشر لأول مرة منذ 20 عامًا.

وأضاف: "نسبة الفقر مازالت مرتفعة لكن تقليل معدلاتها أمر مطمئن، و نسبة الإنفاق على الطعام والشرب وصلت إلى 31% من الإنفاق الشهري، ثم المسكن ومستلزماته 19%، والرعاية الصحية أكثر من 10.5% ، ويأتي التعليم بعدها بنسبة 6% ثم الاتصالات والثقافة".

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، أن هناك 29 مليون شخص مازالوا تحت خط الفقر، وجرى رفع 4 مليون شخص بعد الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة بمرحلتيه، لافتًا إلى أن مصر مازالت تطبق الإصلاح في ظل تدشين 7000 كليو طرق واستصلاح الزراعي وإطلاق مبادرة حياة كريمة وإنشاء مشروعات قومية عملاقة مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والقضاء على العشوائيات، "هذه المشاريع ستعمل على تخفيض نسب الفقر في الفترة المقبلة".

المصدر: الوطن