وزير العدل بأوكرانيا يعلن توظيف امرأة محكوم عليها بالمؤبد

قال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، إنه وافق على توظيف امرأة تقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، لتعمل في وزارة العدل.

وكتب ماليوسكا على صفحته في فيسبوك: "لقد وافقت على قبول امرأة محكوم عليها بالمؤبد، للعمل في الوزارة. وهي تعمل بشكل طبيعي وجيد. صاحب العمل والموظف سعيدان".

ويرى الوزير، أنه يجب أن يعمل كل القادرين على ذلك، ولا يجوز أن يبقى أحد عالة على الدولة.

وأضاف الوزير: "في حالة السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، يعتبر توظيفهم ليس فقط منحهم فرصة الحصول على لقمة العيش بجهدهم بل وإعادة تأهيلهم اجتماعيا، وهو ما يعتبر الهدف الرئيسي الذي يتم إنفاق المليارات من أموال دافعي الضرائب من أجله. من أجل توفير الأمن لنا ولكم".

في وقت سابق، وافقت حكومة أوكرانيا، على مشاريع قوانين قدمتها وزارة العدل حول الأشكال البديلة للعقوبات، التي يفترض أنها ستساعد على تقليل عدد الأشخاص في السجون.

المصدر: نوفوستي