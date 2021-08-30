تقرير إسرائيلي: الواردات من الصين "من جهتين" في الصدارة

أظهر تقرير سنوي لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، أن الصين تصدرت قائمة واردات إسرائيل من السلع بالنسبة لبلد المنشأ، بارتفاع قدره 10.5 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

يشار إلى أن واردات السلع حسب بلد المنشأ، تتمثل في المنتجات التي يتم إنتاجها بالكامل في بلد معين، على عكس الواردات حسب بلد الشراء التي تشير إلى بلد إقامة بائع البضائع.

ونقلت وكالة أنباء صينية عن التقرير الإسرائيلي، أن الصين هي البلد الذي تستورد منه إسرائيل أكثر من غيره بالنسبة لبلد المنشأ وبلد الشراء أيضا.

وذكر التقرير أن الواردات الإسرائيلية حسب بلد المنشأ من الصين ارتفعت من 11.42 مليار دولار في عام 2019 إلى 12.62 مليار دولار عام 2020.

وتابع التقرير أن الواردات الإسرائيلية من الصين حسب بلد المنشأ، ارتفعت في عام 2020 إلى 18.2 في المائة من إجمالي الواردات الإسرائيلية والتي بلغت 69.26 مليار دولار مقارنة بـ 14.9 في المائة من إجمالي 76.77 مليار دولار في عام 2019.

وبلغ إجمالي الواردات الإسرائيلية من الصين، وفقا لبيانات الاستيراد حسب بلد الشراء، 9.68 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 11.1 في المائة عن 8.71 مليار دولار المسجلة في العام السابق 2019.

ومن جهة أخرى، أظهر التقرير أن الواردات الإسرائيلية حسب بلد المنشأ من الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 28.3 في المائة من 12.16 مليار دولار في عام 2019 إلى 8.72 مليار دولار في العام الماضي.

وانخفضت بذلك حصة الواردات الإسرائيلية من الولايات المتحدة من مجمل الواردات الإسرائيلية من 15.8 في المائة عام 2019 إلى 12.6 في المائة العام الماضي.

المصدر: شينخوا