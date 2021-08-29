ليبيا.. إحالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للتحقيق في مخالفات منسوبة إليه
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أصدر وزير النفط الليبي محمد عون قرارا بوقف مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل وإحالته للتحقيق لارتكابه مخالفات.
وقال وزير النفط أن صنع الله خالف القانون بإدارته المؤسسة من خارج البلاد والسفر بدون إذن، كما أنه عرقل تكليف الوزارة لجاد الله العوكلي بتسيير المؤسسة خلال سفره بدون إذن.
وكلف جاد الله العوكلي بتسيير المؤسسة لحين التحقيق مع صنع الله فيما نسب له من المخالفات.
المصدر: RT
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