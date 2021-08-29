رئيس هيئة قناة السويس حول عبور إحدى السفن: مكنش يصح ناخذ منها فلوس

أعفت هيئة قناة السويس سفينة "غلوبال ميرسي"، التي تعد أكبر مستشفى عائم وقافلة طبية في العالم مرت عبر القناة، من الرسوم المفروضة عليها.

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وخلال مداخلة هاتفية مع فضائية "مصر الأولى"، أشار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع إلى إن السفينة "غلوبال ميرسي" والتي تعد "أكبر مستشفى عائم وقافلة طبية في العالم، مرت عبر المجرى المائي المصري"، لافتا إلى أن "المستشفى يقدم خدماته مجانا للدول التي تشهد إصابات كبيرة، ولديه مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية، ولذلك سمحت له القناة بالعبور مجانا وإلغاء جميع الرسوم".

وأضاف: "مكنش معقول ناخد منها فلوس واحنا بنقدم دلالة أننا مش معبر وخلاص، ونتعامل طبقا للظروف".

وأكد أسامة ربيع أن "قناة السويس جاهزة لاستقبال مختلف أنواع السفن سواء كانت طبية أو حاويات أو ركاب، وأن هذه رسالة مفادها أن مصر مهتمة بوصول الاحتياجات من الطعام والشراب والدواء والخدمات الملاحية في أسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أن "حركة السفن وحمولاتها والإيرادات الإجمالية للقناه زادت بنسبة 11.2% خلال الفترة يناير ــ أغسطس 2021، عن الفترة نفسها من العام الماضي... وأن أزمة قناة السويس لم تكن سلبية".

المصدر: "مصر الأولى"