الكويت: قد تتم إعادة النظر في الزيادة المتفق عليها في اجتماع "أوبك+"

أفاد وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، بأنه قد تتم خلال اجتماع "أوبك+" في أول سبتمبر المقبل، إعادة النظر في الزيادة التي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق.

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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، أكد محمد الفارس لرويترز أنه "قد تتم خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول سبتمبر أيلول إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا، والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق".

وأوضح قائلا: "ما زلنا نرى أن هناك قلقا في تأثير فيروس كورونا على الصناعة النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين..يجب أن نأخذ الحذر".

المصدر: "رويترز"