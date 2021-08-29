الكويت: قد تتم إعادة النظر في الزيادة المتفق عليها في اجتماع "أوبك+"
Reuters Nick Oxford
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أفاد وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، بأنه قد تتم خلال اجتماع "أوبك+" في أول سبتمبر المقبل، إعادة النظر في الزيادة التي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، أكد محمد الفارس لرويترز أنه "قد تتم خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول سبتمبر أيلول إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا، والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق".
وأوضح قائلا: "ما زلنا نرى أن هناك قلقا في تأثير فيروس كورونا على الصناعة النفطية وعلى اقتصادات دول شرق آسيا والصين..يجب أن نأخذ الحذر".
المصدر: "رويترز"
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