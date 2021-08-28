وزير النقل المصري يعلن تفاصيل 2500 وظيفة بالسكة الحديد

كشف وزير النقل المصري كامل الوزير أن وظائف السكة الحديد التي ستصل إلى 2500 وظيفة للتعيين الفوري، ستتاح عبر مسابقة عامة.

وقال: "سيتم تعيين 250 مهندسا من خريجي كليات الهندسة و1500 فني للعمل بوظيفة مشرفي قطارات وصرافين تذاكر وعمال مزلقانات وأبراج إشارات من خريجي الدبلومات الفنية، علاوة على تعيين 750 من خريجي الكليات التكنولوجية بوظيفة سائقي قطارات".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق منذ ما يقرب من شهرين على تعيين 1000 مهندس و1500 فني من خلال إجراء مسابقة علنية لاختيار العناصر الأفضل.

وقال في تصريحات لـ"الوطن" إن وظائف السكة الحديد ستكون على ثلاث مسابقات، المسابقة الأولى بدأت في 9 أغسطس الحالي لخريجي كليات الهندسة تخصص ميكانيكا وإلكترونيات وكهرباء، حيث سيتم تعيين أفضل 250 متسابقا كمهندسين في جميع مناطق الهيئة.

أما المسابقة الثانية والتي بدأت أيضا في 9 أغسطس الحالي لخريجي الدبلومات الفنية حيث سيتم تعيين 1500 فني كوظائف عمال مزلقانات وأبراج إشارات ومشرفي قطارات وصرافين تذاكر.

وبخصوص المسابقة الثالثة أفاد الوزير بأنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتعيين 750 مهندسا من خريجي الكليات التكنولوجية للعمل بوظيفة سائق قطار، منوها إلى أن هذه المسابقات هدفها الأساسي ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد.

وأوضح وزير النقل أن وظائف السكة الحديد ستعمل على تعيين وجوه جديدة للعمل على عودة الانضباط داخل جميع طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، مؤكدا أن المسابقتين الأولى والثانية سينتهي موعد استقبال أوراق المرشحين لوظائفها يوم 8 سبتمبر المقبل.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية