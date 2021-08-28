المدير التنفيذي لـ"آبل" ينال مكافأة بـ750 مليون دولار بمناسبة الذكرى العاشرة له في المنصب

حصل المدير التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، على أكثر من 5 ملايين سهم من الشركة، كمكافأة، احتفالا بمرور عشر سنوات له في هذا المنصب، ضمن اتفاق مع الشركة.

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وجاء ذلك في بند اتفاق أبرمه تيم كوك عندما تولى إدارة الشركة من الشريك المؤسس الراحل، ستيف جوبز.

وتظهر إحدى الشركات التي قدمت ملفا لدى هيئة الرقابة التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أن تيم كوك باع معظم الأسهم بأكثر من 750 مليون دولار (550 مليون جنيه إسترليني).

واعتمدت الجائزة على مدى جودة أداء أسهم "آبل" مقارنة بالشركات الأخرى على مؤشر الأسهم "S&P 500"، إذ أنه وفق لإيداع شركة "آبل" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، كان كوك مؤهلا للحصول على الجائزة، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 191.83% خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما يذكر أن سعر سهم "آبل" قد ارتفع بنسبة 1200% منذ أن أصبح تيم كوك الرئيس التنفيذي في 24 أغسطس 2011.

وأظهر طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضا أن كوك تبرع في وقت سابق من هذا الأسبوع بما يقرب من 10 ملايين دولار من أسهم شركة "آبل" للأعمال الخيرية دون تسمية المستلم"، حيث أن كوك كان قد صرح بأنه سيتنازل عن ثروته بالكامل قبل وفاته، ومن المعروف أنه تبرع بعشرات الملايين من الدولارات للأعمال الخيرية.

المصدر: وكالات