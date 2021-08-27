ولع البيتكوين يصل إلى هندوراس مع أول صراف آلي للعملات المشفرة

دشن أول صراف آلي للعملات المشفرة في هندوراس هذا الأسبوع، حيث دعا داعمو البيتكوين لتحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور أول دولة تعترف بالبتكوين.

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وتتيح ماكينة الصراف التي يطلق عليها محليا "لا بتكوينيرا" للمستخدمين الحصول على البيتكوين وإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية وتم تثبيتها في برج إداري بالعاصمة تيجوسيجالبا من قبل شركة "تي.جي.يو كونسلتنج جروب" الهندوراسية.

وقاد خوان ماين (28 عاما) الرئيس التنفيذي لـ"تي.جي.يو" الجهود المبذولة لإحضار أجهزة الصراف الآلي إلى هندوراس على أمل نشر ثقافة الأصول الافتراضية بين المواطنين من خلال التجربة المباشرة.

وقال إنه حتى الآن لا توجد طريقة آلية لشراء العملات المشفرة.

وأكد ماين "إذا حظت الخدمة بالرواج يأمل في تركيب المزيد من الوحدات".

واليوم الجمعة، بلغت "إيثريوم" 3237 دولارا وسجلت "البيتكوين" 48140 دولارا.

وقال ماين إن العديد من مطوري البرمجيات في هندوراس يتلقون رواتبهم بالفعل بالعملات المشفرة، مضيفا أنه سيكون أيضا خيارا أقل تكلفة لإرسال التحويلات.

المصدر: رويترز