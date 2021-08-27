هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تفرض غرامة ضخمة على Booking

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية غرامة بقيمة 1.3 مليار روبل (نحو 17.5 مليون دولار) على شركة Booking.com، التي تدير موقعا إلكترونيا لحجز غرف الفنادق.

وتم فرض الغرامة أمس الخميس، وقالت الهيئة، إن الغرامة فرضت بسبب إساءة الشركة استخدام المركز المهيمن لها في السوق.

وجاءت الغرامة بعدما فتحت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تحقيقا في العام 2019 ضد شركة Booking.com لحجز الفنادق والمسجلة في هولندا.

(الدولار = 74.05 روبل)

المصدر: أر بي كا