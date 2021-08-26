الكويت.. وزير التجارة يوقف مدير الموانئ عن العمل للتحقيق

أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت عبد الله السلمان قرارا بإيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف العبد الله الصباح عن العمل على خلفية التحقيق في مخالفات مرتكبة.

ونص القرار الذي نشرته صحيفة "الرأي" المحلية على "إيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف الصباح، عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار 148 لسنة 2021 من تحقيقاتها، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف".

ولم يشر القرار الوزاري إلى طبيعة المخالفات التي تم تشكيل لجنة تحقيق فيها وكانت سببا بإيقاف المسؤول الكويتي عن العمل.

#وزير_التجارة يوقف مدير #الموانئ عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من عملها https://t.co/UJ6xRf9MGG — الراي (@AlraiMediaGroup) August 26, 2021

المصدر: "الرأي"