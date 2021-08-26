ارتفاع ملياري في احتياطيات روسيا الدولية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r58b
ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الجاري بنحو ملياري دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
وقال المركزي الروسي إن الاحتياطيات الدولية صعدت في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2021 بواقع 1.8 مليار دولار وبلغت 595.6 مليار دولار.
وللمقارنة فإن الاحتياطيات كانت بتاريخ 13 أغسطس الجاري عند مستوى 593.8 مليار دولار.
واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.