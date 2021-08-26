ارتفاع ملياري في احتياطيات روسيا الدولية

ارتفعت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الجاري بنحو ملياري دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وقال المركزي الروسي إن الاحتياطيات الدولية صعدت في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2021 بواقع 1.8 مليار دولار وبلغت 595.6 مليار دولار.

وللمقارنة فإن الاحتياطيات كانت بتاريخ 13 أغسطس الجاري عند مستوى 593.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: نوفوستي