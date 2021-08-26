لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن.. إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الكهرومائية في روسيا تزيد تصريف المياه

في حادثة تعد نادرة، قامت إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الكهرومائية في روسيا "براتسكايا" بزيادة تدفق المياه الخارجة وذلك بسبب ارتفاع مستوى المياه في الخزان المائي.

وقد تمت زيادة تدفق المياه الخارجة من السد إلى مستوى 5200 متر مكعب في الثانية، بسبب ارتفاع مستوى المياه في الخزان المائي خلف السد.

وجاء ذلك بناء على تعليمات من الجهات الروسية المختصة، إذ قارب خزان المياه من الامتلاء إلى أقصى حد، حيث بات يفصل منسوب المياه 17 سم عن الحد الأقصى.

ووفقا لتقرير لوكالة "نوفوستي" فقد تم اليوم فتح مجاري قنوات خاصة لزيادة تدفق المياه عبر السد.

وآخر مرة حدث فيها أمر مماثل كان في العام 1995، حينها استقطبت الحادثة العديد من المشاهدين، إذ يعد الأمر نادر الحدوث.

المصدر: نوفوستي