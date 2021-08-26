بكين مستعدة للوفاء بالتزاماتها في الصفقة التجارية مع واشنطن

قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن بكين تسعى للوفاء بالتزاماتها في صفقة التجارة مع واشنطن، ولكن يجب على الجانب الأمريكي تقديم المساعدة لتحقيق هذه الاتفاقات.

وأضاف المتحدث الصيني في مؤتمر صحفي، عند رده على سؤال عما إذا كانت الصين ستفي بالتزاماتها لشراء موارد الطاقة الأمريكية ومنتجات أخرى: "يجب أن يبذل الجانبان الجهود. يجب تهيئة مناخ وظروف مقبولة". ووفقا له، تعتزم بكين توسيع العلاقات التجارية مع واشنطن، وهي مستعدة للمضي قدما بها من خلال إجراءات مشتركة.

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كما أكد المتحدث، أن المجموعات الحكومية المعنية في البلدين، تجري اتصالات منتظمة مع بعضها البعض بشأن القضايا ذات الصلة.

وبخصوص زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده تعتبرها غير مثمرة.

وقال: "إنها غير مواتية للولايات المتحدة نفسها وتؤثر سلبا على انتعاش الاقتصاد العالمي".

المصدر: تاس