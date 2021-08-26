دول مجاورة لأفغانستان تطلب شراء أسلحة روسية

قال ألكسندر ميخييف مدير عام شركة "روس أوبورون اكسبورت"، إن روسيا تلقت طلبات من دول آسيا الوسطى لتزويدها بمروحيات وأسلحة نارية فردية وأنظمة حماية الحدود.

وأضاف ميخييف، في حديث له على هامش فعاليات منتدى "الجيش-2021" الدولي: "تلقينا عدة طلبات من دول مجاورة لأفغانستان، بخصوص الحصول على مروحيات حربية ومعدات عالية الفعالية لحراسة الحدود".

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وذكر ميخييف، أن "روس أوبورون اكسبورت"، المشرفة في روسيا على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية، "مستعدة لمساعدة شركاء روسيا في آسيا الوسطى، ليتمكنوا من التصدي بشكل مناسب للتهديدات الناشئة، وعلى استعداد لتزويدهم بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لحماية السكان، فضلا عن ضمان السيادة والاستقلال".

المصدر: نوفوستي