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اتفاق بين العراق وشركة صينية لبناء محطات للطاقة الشمسية

مال وأعمال

اتفاق بين العراق وشركة صينية لبناء محطات للطاقة الشمسية
Twitter @IraqiPMO
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أعلنت الحكومة العراقية عن توقيع اتفاق مبادئ بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "باور تشاينا" الصينية بشأن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميغاواط.

 وأضافت الحكومة في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميغاواط.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن مشروع الطاقة الشمسية يعد "من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة".

المصدر: RT

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