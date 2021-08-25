اتفاق بين العراق وشركة صينية لبناء محطات للطاقة الشمسية

أعلنت الحكومة العراقية عن توقيع اتفاق مبادئ بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "باور تشاينا" الصينية بشأن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميغاواط.

وأضافت الحكومة في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميغاواط.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يرعى توقيع اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة باور تشاينا Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط. pic.twitter.com/I5p1K83JP0 — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) August 25, 2021

وجرت مراسم توقيع الاتفاق بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية، من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة. pic.twitter.com/6go8LreFMn — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 25, 2021

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن مشروع الطاقة الشمسية يعد "من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة".

المصدر: RT