مسؤول روسي: المفاوضات في مراحل متقدمة مع السعودية بشأن إنتاج "كلاشنيكوف-103" على أراضيها

أكد مسؤول روسي أن المفاوضات بين موسكو والرياض بشأن إنتاج نسخة حديثة من بندقية كلاشنيكوف على أراضي المملكة دخلت مراحل متقدمة.

وقال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، للصحفيين اليوم الأربعاء: "بخصوص كلاشنيكوف-103 نحن الآن في مراحل متقدمة من المفاوضات ونواصل التعاون بشأن إنتاج هذا النوع من البنادق في أراضي المملكة".

وأعرب المسؤول عن استعداد الجانب الروسي لبحث إمكانية إصدار رخص لإنتاج أسلحة نارية أخرى في السعودية، إذا كانت هناك طلبات رسمية بهذا الشأن.

ولفت شوغاييف إلى أن روسيا تمكنت من تسوية كل المسائل مع الهند بشأن إنتاج بنادق "كلاشنيكوف-203" في أراضيها، موضحا أن تعديل بعض نقاط العقد المبرم بين الدولتين بهذا الشأن يتيح بدء تطبيقه في المستقل القريب، كي تصبح الهند أول دولة أجنبية تنتج "كلاشنيكوف-203".

وأشار المسؤول إلى أن روسيا خلال فعاليات معرض "الجيش-2021" أبرمت عقودا تزيد قيمتها الإجمالية عن ملياري دولار مع دول مختلفة منها الهند والصين وأوزبكستان وأرمينيا وميانمار.

وكشف شوغاييف أن عددا من الدول العربية وبلدان منطقة جنوب شرقي آسيا قدمت طلبات لاقتناء صواريخ "براهموس" المجنحة التي تنتجها روسيا بالتعاون مع الهند، وهي تعد أسرع الصواريخ على مستوى العالم.

كما أكد المسؤول أن روسيا صدرت المركبة القتالية المدرعة "تيرمينيتر" إلى دولة إفريقية لم يكشف عن اسمها.

المصدر: "تاس"