وهي مستلقية في الهواء الطلق.. حسناء من الجبل الأسود تفوز بمسابقة الكسل

من لا يحب الاستلقاء في السرير وعدم فعل أي شيء؟ ولكن هل بإمكانك فعل ذلك لأيام؟ تقام في جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) سنويا مسابقة للكسل، ومَن يستلقي لفترة أطول يفوز بالمسابقة!.

وهذا العام فازت فتاة حسناء بالمسابقة وحصلت على جائزة مالية بقيمة 300 يورو مقابل كسلها، وقد استلقت الفائزة في الهواء الطلق لمدة 117 ساعة، أي قرابة 5 أيام.

وقواعد المسابقة بسيطة، إذ يقوم المتسابقون بالاستلقاء، ومن يفعل ذلك لفترة أطول يفوز، ويمكن خلال الاستلقاء تناول الطعام والشرب والتحدث واستخدام الهاتف وقراءة الكتب، ويسمح باستخدام المرحاض مرة واحدة كل 8 ساعات.

المصدر: نوفوستي