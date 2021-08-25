نائب الرئيس الإيراني: تم تحقيق انفراجة في ملف الأرصدة الإيرانية المحتجزة

كشف محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، عن تحقيق انفراجة في ملف الأرصدة الإيرانية المحتجزة في الخارج.

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وقال المسؤول الإيراني، إنه تم تحقيق انفراجة في الملف من خلال اتصالات أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بزعماء عدد من الدول.

وأشار إلى أن الأمر سيكون له تأثير إيجابي على سوق صرف العملة الأجنبية في إيران، أي سيدعم سعر صرف العملة الوطنية الإيرانية.

يشار إلى أنه تم تجميد أموال لإيران في مصارف في الخارج، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

المصدر: أرنا