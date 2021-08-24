مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة، ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.

وصوت 220 نائبا لصالح الميزانية مقابل 212 صوتا ضدها، يوم الثلاثاء.

واتفق النواب كذلك على التصويت على قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ سابقا، بحلول 27 سبتمبر.

وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن المجلس سيعمل مع مجلس الشيوخ من أجل الاتفاق على تفاصيل الخطة العريضة للميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وكانت بيلوسي تسعى للموافقة على خطة الميزانية بسرعة، لكن بعض النواب الديمقراطيين أصروا على الموافقة على قانون البنية التحتية أولا.

وتتضمن خطة الميزانية زيادة النفقات على رعاية الأطفال والتعليم والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى.

وألمح ممثلو التيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي إلى أنهم لن يؤيدوا مشروع القانون الأصغر (حول البنية التحية) ما لم تجر المصادقة على الخطة العريضة.

المصدر: "رويترز"