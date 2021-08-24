بغداد: شركة طاقة البصرة ستكون من أهم مرتكزات التنمية المستدامة

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الثلاثاء أن إقرار مجلس الوزراء تأسيس شركة طاقة البصرة، سيساهم بقوة في الانتقال إلى مصادر طاقة جديدة وتعزيز التنمية المستدامة في العراق.

وقال في بيان صحفي إن "من أبرز مهام هذه الشركة أنها ستكون الجهة المسؤولة عن تمويل مشروع تطوير حقل الرميلة العملاق جنوبي البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس الوزراء العراقي، توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة "BP" وشركة "بتروجاينا" في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة.

وبحسب القرار، سيكون هناك استثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، ليتسنى للشركة الجديدة "البصرة للطاقة المحدودة"، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تاريخ توقيع اتفاقية التنازل.

كما أن استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة، يأتي لأن إعادة هيكلة حقل الرميلة لا ينسجم انسجاما كاملا وأحكام المادة المذكورة، إذ أن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية.

المصدر: RT