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سهم شركة "غازبروم" الروسية يسجل أعلى مستوى في 13 عاما

مال وأعمال

سهم شركة
Reuters
شعار شركة "غازبروم" الروسية
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سجل سهم شركة الغاز الروسية "غازبروم"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له في 13 عاما، حيث صعد فوق مستوى 300 روبل.

وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم شركة "غازبروم" بنسبة 0.85% إلى 300.23 روبل.

ويأتي ارتفاع السهم في ظل توقعات بإطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" هذا العام، حيث يتوقع أن يتم ضخ قرابة 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أنبوبي المشروع إلى أوروبا.

وترافق ارتفاع السهم مع صعود مؤشري بورصة موسكو، حيث صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.3% إلى 3884 نقطة، فيما زاد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.25% إلى 1654 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي

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