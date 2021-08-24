سهم شركة "غازبروم" الروسية يسجل أعلى مستوى في 13 عاما

سجل سهم شركة الغاز الروسية "غازبروم"، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له في 13 عاما، حيث صعد فوق مستوى 300 روبل.

وبحلول الساعة 10:21 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم شركة "غازبروم" بنسبة 0.85% إلى 300.23 روبل.

ويأتي ارتفاع السهم في ظل توقعات بإطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" هذا العام، حيث يتوقع أن يتم ضخ قرابة 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر أنبوبي المشروع إلى أوروبا.

وترافق ارتفاع السهم مع صعود مؤشري بورصة موسكو، حيث صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.3% إلى 3884 نقطة، فيما زاد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.25% إلى 1654 نقطة.

المصدر: RT + نوفوستي