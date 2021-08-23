بورصة "وول ستريت" تصعد بدعم من البنوك والنفط

بدأت الأسهم الرئيسية في البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، حيث قاد النفط وأسهم البنوك المكاسب.

وعاد المستثمرون إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد مبيعات كثيفة الأسبوع الماضي أذكتها مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.12 بالمئة إلى 35160.97 نقطة.

فيما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.19 بالمئة إلى 4450.29 نقطة، وربح المؤشر "ناسداك" المجمع 62.32 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 14776.98 نقطة.

المصدر: رويترز