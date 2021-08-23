وزارة الخارجية الصينية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا غير عادلة

انتقدت بكين العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على موسكو على خلفية مشروع الطاقة "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، والتسميم المزعوم للمدون المعارض، أليكسي نافالني.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا غير عادلة بسبب الوضع حول نافالني، كذلك اعتبرت أن العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2" غير معقولة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت واشنطن عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات وكيانات في روسيا، على خلفية مشروع الطاقة "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، والتسميم المزعوم للمدون الروسي، أليكسي نافالني.

المصدر: تاس