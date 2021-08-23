إطلاق اسم الرئيس الشيشاني الراحل أحمد قاديروف على مطار غروزني

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإطلاق اسم الرئيس الشيشاني السابق الراحل، أحمد حاجي قاديروف، على مطار عاصمة الشيشان الروسية مدينة غروزني.

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وجاء ذلك بمناسبة الذكرى السبعين لميلاد هذا القائد الشيشاني، الذي يصادف اليوم 23 أغسطس. وتم نشر الوثيقة بهذا الشأن الاثنين على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للحكومة الروسية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال الرئيس الروسي حول الرئيس الشيشاني السابق، إن "قاديروف في التسعينيات مع كل الشيشان وسكانها اجتاز الطريق الأكثر صعوبة ودراماتيكية، وفي اللحظة الحاسمة، وبالرغم من وجود خطر واضح على حياته، تولى مسؤولية مصير جمهورية الشيشان وعموم شمال القوقاز بأكمله".

وأضاف الرئيس بوتين: "تعد جمهورية الشيشان اليوم جزء لا يتجزأ من بلدنا الكبير متعدد القوميات، وهي تتطور بشكل نشط وديناميكي وتضمن السلام والهدوء والثقة، هذا ما عمل قاديروف من أجله، وحارب من أجله، وضحى بحياته من أجله".

وولد أحمد حاجي قاديروف في 23 أغسطس 1951 في قراغندا (جمهورية كازاخستان السوفيتية)، وفي العام 1957 عادت عائلة القائد الشيشاني إلى قرية تسينتوروي (في الوقت الراهن أخمات "أحمد" يورت).

وفي يونيو 2000، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين أحمد حاجي قاديروف رئيسا لجمهورية الشيشان. وفي 9 مايو 2004 تم اغتيال قاديروف إثر عمل إرهابي في ملعب دينامو في غروزني، وذلك أثناء الاحتفال بعيد النصر، حيث تم تفجير عبوة ناسفة تحت المنصة التي كان يجلس عليها الرئيس الشيشاني السابق.

المصدر: نوفوستي