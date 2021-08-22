ميركل: بعد 25 عاما سينتهي اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وعلى أوكرانيا الاستعداد لذلك

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه بعد ربع قرن ستتوقف الدول الأوروبية عن اعتمادها على توريدات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الروسي. وعلى أوكرانيا أن تستعد لهذه الحقيقة.

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وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عقد بعد محادثات أجرتها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، اليوم الأحد: بعد 25 عاما بالكثير ستتوقف صادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا نهائيا، أو ستتقلص هذه الصادرات بشكل ملحوظ. وعلى أوكرانيا أن تستعد لهذه الحقيقة، أي لزيادة استقلال أوروبا من (توريدات) الغاز".

وتابعت المستشارة الألمانية: "على أوكرانيا كغيرها من الدول أن تفهم ماذا ستعمل بعد ما يحدث ذلك. من الممكن التعاون حول الهيدروجين مثلا. لكن المشروع كهذا يجب تطويره على مراحل، إذ لا يمكن له أن يصبح بديلا عن الغاز بحلول العام 2024".

ويجد الذكر أن أوكرانيا تحصل على مليارات الدولارات من ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها.

المصدر: "نوفوستي"