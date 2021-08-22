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إسرائيل تستثمر في مشروع زراعي ضخم بالمغرب

مال وأعمال

إسرائيل تستثمر في مشروع زراعي ضخم بالمغرب
Reuters
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أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، بقيمة استثمار ضخمة.

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وعلى حسابها الناطق باللغة العربية "إسرائيل بالعربية"، في "تويتر"، قالت إسرائيل: " أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل "مهادرين"، عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب".

وأضافت: "تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10000 طن من الأفوكادو سنويا".

المصدر: RT

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