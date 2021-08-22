إسرائيل تستثمر في مشروع زراعي ضخم بالمغرب

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع لإنتاج فاكهة الأفوكادو بالمغرب، بقيمة استثمار ضخمة.

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وعلى حسابها الناطق باللغة العربية "إسرائيل بالعربية"، في "تويتر"، قالت إسرائيل: " أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل "مهادرين"، عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب".

وأضافت: "تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10000 طن من الأفوكادو سنويا".

أعلنت اكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في اسرائيل مهادرين عن انطلاق مشروع لانتاج الافوكادو بالمغرب. تبلغ قيمة الاستثمار حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10.000 طن من الأفوكادو سنويا🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/Clma9aYErL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 22, 2021

المصدر: RT