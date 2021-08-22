بينها "قمة دبي الجبلية وشلالات".. بن راشد يعلن اعتماد 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية (فيديو)

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اعتماد عدد من التصاميم لمشروعات سياحية جديدة في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا بدبي.

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وقال محمد بن راشد على حسابه في "تويتر": "ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا 6 مشاريع جديدة ..تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر..وتلفريك بطول 5.4 كيلومتر..وشلالات حتا المستدامة، وفندق عالمي، ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور 1300 متر).. وأيضا السماح لأهالي حتا ببناء 200 نُزُل عطلة لدعم السياحة الداخلية".

ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا ٦ مشاريع جديدة ..تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع ١٣٠٠ متر..وتلفريك بطول ٥.٤ كم ..وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور ١٣٠٠ متر ).. وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء ٢٠٠ نُزُل عطلة لدعم السياحة الداخلية pic.twitter.com/XewNVdVe88 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 21, 2021

وأضاف: "بدأنا في 2016 مشروعنا التنموي في حتا..تضاعف السياح من 60 ألفا إلى مليون زائر في 2020، ومشاريع هيئة كهرباء دبي الجديدة ستوفر 500 وظيفة لشباب حتا، وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلا سنويا يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء المنطقة .. وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا".

بدأنا في ٢٠١٦ مشروعنا التنموي في حتا تضاعف السياح من ٦٠ ألف لمليون زائر في ٢٠٢٠ ومشاريع هيئة كهرباء دبي الجديدة ستوفر ٥٠٠ وظيفة لشباب حتا، وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلاً سنويا يزيد عن ١٠٠ مليون درهم لأبناء المنطقة .. وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا pic.twitter.com/PQw7XKYm4m — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 21, 2021

المصدر: RT