السلطات اللبنانية ترفع أسعار المحروقات بشدة وسط أزمة اقتصادية حادة

أعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان، عن أسعار جديدة للمحروقات، بعد قرار السلطات بمعالجة تداعيات أزمة المحروقات من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات.

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وفي بيان لها، قالت المديرية العامة للنفط: "استنادا الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا بتاريخ 21 أغسطس 2020، واستنادا الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، وفي حضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية، غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ووزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، (عبر تطبيق زوم)، تم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات".

وأشارت إلى أن سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح اليوم الأحد أصبح كالآتي: "

بنزين 98 اوكتان 133200 ل. ل.

بنزين 95 اوكتان 129000 ل. ل.

ديزل أويل 101500 ل. ل.

قارورة غاز منزلي 90400 ل.ل".



وشددت على أن "تبقى باقي أسعار المشتقات النفطية استنادا الى جدول تركيب الأسعار الذي صدر بتاريخ 11 أغسطس 2021".

وبذلك، ارتفع السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بنحو 66%، في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام