غرفة تجارة إيرانية تنفي استمرار التجارة مع أفغانستان

نفت غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية استمرار التجارة بين إيران وأفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، بما في ذلك العاصمة كابل.

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وقالت الغرفة لـRT، إن تجار القطاع الخاص نفوا استمرار التجارة بين البلدين، وإنهم يمتنعون عن إرسال بضائعهم إلى أفغانستان وينتظرون عودة الأمن وانتهاء الأحداث هناك قبل أن يستأنفوا عملهم مع التجار الأفغان.

وأوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية في محافظة خراسان، هادي نبي زاده: "من الطبيعي أن نشهد انخفاضا في وتيرة التداولات التجارية بين البلدين نظرا للظروف الأمنية على الحدود وعدم الاستقرار الذي تشهده أفغانستان".

وقبل ذلك أفاد مسؤول بوزارة النقل الإيرانية، بأن حركة الشاحنات والترانزيت مستمرة عبر الحدود مع أفغانستان، والمعابر الحدودية مثل ماهيرود ودوغارون استأنفت أعمالها بصورة اعتيادية.

وأضاف: "طالبان ضمنت أمن حركة الناقلات والشاحنات، وسائقوا الشاحنات يقولون إن العمل والسير مستمر بانتظام في المعابر الحدودية بين إيران وأفغانستان".

المصدر: RT