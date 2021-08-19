وزارة النقل السورية تصدر بيانا حول لوحات السيارات

أكدت وزارة النقل السورية أن مشروع استبدال لوحات السيارات تم طرحه على الحكومة سابقا والعمل مستمر لإنجازه واستكمال تجهيزاته ومستلزماته اللوجستية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

ونفت الوزارة السورية في بيان، نيتها استبدال اللوحات خلال الشهرين القادمين، وقالت إنه فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنه وفق خطة متكاملة عبر وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الرسمية لدى الوزارة.

يذكر أن لوحات السيارات الحالية مضى عليها ما يقارب الـ 28 سنة.

المصدر: سانا