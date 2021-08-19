الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الحمراء
تراجعت العملة الروسية أمام الدولار واليورو، اليوم الخميس، كذلك انخفض مؤشرا بورصة موسكو، ويتزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 38 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.20 روبل، فيما صعد صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 86.69 روبل.
كذلك تراجع مؤشرا بورصة موسكو، حيث انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.95% إلى 3848 نقطة، كما تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.3% إلى 1635 نقطة.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط الخميس لليوم السادس، في أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020، إذ يؤجج ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 المخاوف بشأن الطلب على الوقود.
المصدر: RT