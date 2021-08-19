الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الحمراء

تراجعت العملة الروسية أمام الدولار واليورو، اليوم الخميس، كذلك انخفض مؤشرا بورصة موسكو، ويتزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 38 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.20 روبل، فيما صعد صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 86.69 روبل.

كذلك تراجع مؤشرا بورصة موسكو، حيث انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.95% إلى 3848 نقطة، كما تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.3% إلى 1635 نقطة.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط الخميس لليوم السادس، في أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020، إذ يؤجج ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

المصدر: RT