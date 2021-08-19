 
مباشر
عاجل
لافروف: نرحب بدعوة طالبان لإطلاق الحوار السياسي ونشجع الأطراف الأفغانية على تحقيق ذلك

الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الحمراء

مال وأعمال

الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الحمراء
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3av

تراجعت العملة الروسية أمام الدولار واليورو، اليوم الخميس، كذلك انخفض مؤشرا بورصة موسكو، ويتزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

إقرأ المزيد
النفط يسجل أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020
النفط يسجل أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020

وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 38 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.20 روبل، فيما صعد صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 86.69 روبل.

كذلك تراجع مؤشرا بورصة موسكو، حيث انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.95% إلى 3848 نقطة، كما تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.3% إلى 1635 نقطة.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط الخميس لليوم السادس، في أطول موجة خسائر منذ فبراير 2020، إذ يؤجج ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا