موانئ دبي العالمية تعلن عن قفزة في أرباحها

أعلنت موانئ دبي العالمية، اليوم الخميس، أن أرباحها قفزت بنحو 52 بالمئة في النصف الأول من 2021 مدعومة بارتفاع إنفاق المستهلكين وانتعاش التجارة العالمية بالرغم من تفشي فيروس كورونا.

وقالت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، إن أرباح مالكي الشركة (صافي الربح بعد توزيع حصص الأقلية) قفزت إلى 475 مليون دولار في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، من 313 مليون دولار في العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات 21 في المئة إلى 4.95 مليار دولار، من أربعة مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

بدوره قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "بوجه عام، تظل الآفاق في الأجل القريب إيجابية، وبينما ندرك أن جائحة كوفيد-19 والضبابية الجيوسياسية قد تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي مجددا، فإننا نظل إيجابيين بشأن أسس القطاع في الأجل المتوسط إلى الطويل وقدرة موانئ دبي العالمية على مواصلة تحقيق عائدات مستدامة".

المصدر: رويترز