الولايات المتحدة ترد على الصين وتقيد الرحلات الجوية الصينية إلى أراضيها بنسبة 40%

أعلنت وزارة النقل الأمريكية أنها ستخفض نسبة الركاب على بعض الرحلات الجوية الصينية إلى 40% من طاقتها لمدة شهر، ردا على قيود مماثلة فرضتها الصين على شركة "يونايتد إيرلاينز".

وأشار بيان للوزارة إلى أن "4 شركات طيران صينية تقدم رحلات مجدولة بين البلدين، ستخضع لقرار تخفيض نسبة الركاب على متن رحلاتها إلى 40%".

وأبلغت الصين الناقل الأمريكي "يونايتد إيرلاينز" مطلع أغسطس الجاري بأنها فرضت عقوبات على الشركة، بعد أن "ثبت لديها أن 5 ركاب سافروا من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في يوليو الماضي".

المصدر: "رويترز"