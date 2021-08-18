أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يربح 111 مليار دولار في النصف الأول من العام

حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، أرباحا للنصف الأول من العام اليوم الأربعاء إذ ارتفعت قيمة محفظته من الأسهم.

وحقق الصندوق عائدا على الاستثمار 990 مليار كرونة نرويجية (111 مليار دولار) في الفترة بين يناير ويونيو، بارتفاع 0.28 نقطة مئوية عن المؤشر القياسي للصندوق.

وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي في بيان "استثمارات الأسهم كان لها أكبر مساهمة إيجابية في العائد في النصف الأول من العام، على الأخص الاستثمارات داخل قطاعات الطاقة والمالية".

وأضاف "الاستثمارات في شركات الطاقة تمخضت عن عائد 19.5 بالمئة".

(الدولار = 8.9129 كرونة نرويجية)

المصدر: رويترز