"غلوبس": إسرائيل تضع طائرات مسيرة في حقول النفط بالإمارات

كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن شركة "برسبيتو" الإسرائيلية وضعت طائرات مسيرة تعمل بصورة مستقلة بالإمارات، بغرض مراقبة حقول النفط ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت بنى تحتية أخرى.

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وأشارت "غلوبس" إلى أن ذلك يأتي "بهدف العثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق بالأمن والسلامة بالوقت الفعلي"، حيث أن "الطائرات المسيرة تعمل في كل ساعات اليوم، وفي ظروف الحرارة الشديدة، وتقوم بتفحص مساحات واسعة بشكل ثابت، بدون الحاجة إلى تدخل بشري".

وأكد أرئيل أبيتان، وهو أحد المؤسسين ومن أصحاب الشركة، أنه "تم إنشاء العلاقة الأولية مع الاماراتيين قبل نحو عام، وفور التوقيع على اتفاقيات إبراهيم، وأنه اليوم بدأ الامر بالتحقق.

وأشار إلى أنه "حتى قبل ذلك، كان هناك اهتمام مشترك خلال المعارض والاجتماعات، لكن لم يكن من الممكن تأسيس علاقة عمل حقيقية، في غياب العلاقات بين الدول".

وبحسب موقع "I24" العبري، فإن "هذه الطائرات تنهض من محطات الإرساء المخصصة لها، وتنفذ عمليات الفحص وترجع بشكل مستقل لإعادة شحنها، وهي مجهزة بنظام تصوير يومي وليلي، وتستخدم قدرات فك التشفير والذكاء الصناعي من أجل رصد الأعطال التشغيلية والأمنية".

المصدر: "I24"