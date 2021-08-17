مراكز البيع: هناك نقص في سيارات لادا في روسيا

قال فلاديسلاف ريدايف نائب رئيس رابطة باعة السيارات في روسيا، إنه يوجد نقص في سيارات لادا، وخاصة الأكثر شعبية - Lada Granta، وستبقى هذه المشكلة بدون حل حتى سبتمبر 2021 على الأقل.

وأضاف ريدايف، أنه يوجد في عرض سيارات "لادا غرانتا" في كل أنحاء البلاد وخاصة في الدائرة الفيدرالية الشمالية الغربية.

من جانبه أشار أليكسي بودشيكولدين رئيس مجلس إدارة BN-Motors إلى أنه يجري تسجيل وجود نقص في مختلف موديلات سيارات لادا، ولكن بدرجات مختلفة. وقال: "يؤكد مصنع أفتوفاز المنتج لهذه السيارات، وبتفاؤل كبير، أنه سيتم حل هذه المشكلة في سبتمبر المقبل".

Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada, который продлится минимум до сентябряhttps://t.co/YR03co8pDYpic.twitter.com/fLMNewokdK — РИА Новости (@rianru) August 17, 2021

يوم أمس الاثنين، تم استئناف العمل في مصنع "أفتوفاز"، بعد عطلة الشركة، ولكن بسبب نقص المكونات الإلكترونية، سيستمر توقف إنتاج "لادا غرانتا" لمدة أسبوع آخر على الأقل. وهذا يعني أن إنتاج هذا الموديل، توقف على مدى شهر تقريبا.

بشكل عام، خلال الصيف، أوقف المصنع إنتاج عدد من الموديلات ست مرات، بسبب نقص قطع الغيار الالكترونية.

المصدر: نوفوستي