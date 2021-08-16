صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصته في شركة أمريكية 13.3%

زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صندوق الثروة السيادي حصته في شركة أمريكية بنسبة 13.3%.

وحسب "رويترز" فقد تم تقديم ملف إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الاثنين، يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية زاد حصته في شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "أكتيفجن بليزارد" 13.3% وهو ما يوازي 37.9 مليون سهم.

ووفقا للملف المقدم فقد اشترى الصندوق السعودي 4.4 مليون سهم في الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويشارك الصندوق في خطط المملكة للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

ومن المتوقع أن يضخ الصندوق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وأن يُزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ، مما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في يناير خلال اعتماده استراتيجية الصندوق السيادي للأعوام الخمسة القادمة، أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى المثلين بحلول 2025 لتصل إلى 4 تريليونات ريال.

وقال ولي العهد السعودي: "تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة"، موضحا أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

المصدر: وكالات