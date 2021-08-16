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منظمة التجارة العالمية تؤيد تونس في خلافها مع المغرب

مال وأعمال

منظمة التجارة العالمية تؤيد تونس في خلافها مع المغرب
Reuters
منظمة التجارة العالمية تؤيد تونس في خلاف مع المغرب
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أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن منظمة التجارة العالمية أيدت معظم الحجج في شكوى تونس ضد المغرب حول قيود الرباط على تصدير الكراس المدرسي التونسي.

وأصدر الاتحاد التونسي يوم الاثنين بيانا ضمنه أهم النتائج التي توصلت إليها منظمة التجارة العالمية بعد نظرها في النزاع القائم بين تونس والمغرب.

ودخلت تونس والمغرب في نزاع حول تصدير الكراس المدرسي في 2018، وذلك بعد إعلان السلطات المغربية وضع قيود لمكافحة "إغراق السوق المغربية".

ووفقا لمواقع تونسية تقدر صادرات تونس من الكراس المدرسي إلى السوق المغربية قبل اندلاع النزاع التجاري بنحو 7 آلاف طن سنويا.

المصدر RT

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