 
مباشر

"أيروفلوت" الروسية تعلق التحليق فوق أفغانستان

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2i0

قررت الناقلة الوطنية الروسية "أيروفلوت" وأكبر شركة طيران روسية للشحن AirBridgeCargo وقف التحليق فوق أفغانستان ابتداء من اليوم 16 أغسطس الجاري.

إقرأ المزيد
صورة.. رحلات الطيران تبتعد عن أجواء أفغانستان
صورة.. رحلات الطيران تبتعد عن أجواء أفغانستان

وجاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر في إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق أظهرت لقطات من خدمة "فلايت رادار 24"، التي ترصد حركة الطيران في العالم، ابتعاد رحلات الطيران عن العاصمة الأفغانية كابل.

ويأتي ذلك بعدما سيطر مقاتلو طالبان، أمس الأحد على العاصمة كابل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا