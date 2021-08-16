"أيروفلوت" الروسية تعلق التحليق فوق أفغانستان

قررت الناقلة الوطنية الروسية "أيروفلوت" وأكبر شركة طيران روسية للشحن AirBridgeCargo وقف التحليق فوق أفغانستان ابتداء من اليوم 16 أغسطس الجاري.

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وجاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر في إحدى شركات الطيران الروسية لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق أظهرت لقطات من خدمة "فلايت رادار 24"، التي ترصد حركة الطيران في العالم، ابتعاد رحلات الطيران عن العاصمة الأفغانية كابل.

ويأتي ذلك بعدما سيطر مقاتلو طالبان، أمس الأحد على العاصمة كابل.

المصدر: تاس