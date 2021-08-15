سوريا.. دخول بئر غاز بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب بالخدمة في ريف حمص

كشف مصدر في وزارة النفط السورية لـ "سبوتنيك" عن دخول بئر غاز جديد حيز الخدمة صباح اليوم الأحد، في منطقة أبو رباح بريف حمص الجنوبي الشرقي.

إقرأ المزيد

وأوضح المصدر أن كمية الإنتاج في البئر بلغت 300 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مشيرا إلى أنه سيتم ربطها إلى شبكة نقل الغاز الوطنية.

وحول إمكانية الاستفادة من إنتاج البئر، لدعم تأمين الغاز المنزلي الذي يعاني شحا في الأسواق السورية، أوضح المصدر أن نوعية الغاز وفق عمليات التحليل الكيميائي، من النوع منخفض البروبان والبوتان، وبالتالي لا يمكن استخدامه في الغاز المنزلي وسوف يتم استخدم كامل الكمية لمحطات توليد الكهرباء في سوريا.

المصدر: "سبوتنيك"