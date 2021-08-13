شركات طيران روسية تتطلع إلى زيادة عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية

تدرس شركة الطيران الروسية "بوبيدا" إطلاق رحلات دورية إلى المنتجعات المصرية، وذلك بعدما تتخذ لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية قررا بزيادة عدد الرحلات الجوية.

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وردا على سؤال حول زيادة عدد الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، قال ميخائيل بولوبويارينوف رئيس "إيروفلوت" الروسية، وهي الشركة الأم لشركة "بوبيدا"، خلال مقابلة اليوم الجمعة: "لا توجد معطيات محددة، هذا قرار لجنة مكافحة انتشار الفيروس، الذي ننتظره، شركتنا "روسيا" تنظم رحلات إلى مصر، وشركة "إيروفلوت" تنتظر (قرار زيادة عدد الرحلات) كل شركات الطيران تنتظر، وشركتنا "بوبيدا" تنتظر أيضا".

يذكر أنه قبل أيام تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة، في مؤشر على عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع دام مدة 6 سنوات.

المصدر: "تاس"