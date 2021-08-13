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مصر.. 6 أشياء يحظر على الركاب فعلها خلال ركوبهم القطارات

مال وأعمال

مصر.. 6 أشياء يحظر على الركاب فعلها خلال ركوبهم القطارات
Reuters
صورة تعبيرية
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حددت هيئة السكة الحديد المصرية 6 محظورات على الركاب خلال ركوبهم القطارات، تتمثل في حظر محاولة ركوب القطارات بعد تحركها أو النزول منها قبل توقفها التام.

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بالإضافة إلى الركوب بين فواصل عربات القطارات أو الركوب على أسطح القطارات.

وحظرت هيئة السكة الحديد المصرية على الركاب "العبث أو شد بلف الطوارئ في غير الحالات المخصصة لذلك، أو محاولة عبور شريط السكة الحديد من الأماكن الغير مخصصة لذلك، داعية الركاب إلى الالتزام بهذه المحظورات، حرصا على سلامتهم".

وتستعد هيئة السكة الحديد في مصر لاستقبال آخر دفعة من العربات الروسية العادية ذات التهوية الديناميكية خلال الشهر الجارى، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة أبرمتها مع شركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري.

المصدر: اليوم السابع

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